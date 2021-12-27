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Рязанцам рассказали о графике выплаты пенсий и пособий за январь
За январь можно будет получить деньги через «Почту России».

Пенсионный фонд опубликовал график выплаты пенсий и пособий в Рязанской области за праздничные дни января.

Ежемесячные денежные выплаты за декабрь 2021 года беременным женщинам и одиноким родителям с детьми от 8 до 16 лет включительно, будут перечислены в полном объеме 29-30 декабря.

За январь можно будет получить деньги через «Почту России».

График выплат:

  • 3 января — за 3 января;
  • 4 января — за 4 января;
  • 5 января — за 5 января;
  • 6 января — за 6 и 7 января;
  • 8 января — за 8 и 9 января.

Для более точной информации можно обращаться в отделения «Почты России».