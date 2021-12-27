Рязанцам напомнили о виртуальных помощниках в РГМЭК
Услугами помощников может воспользоваться любой потребитель.
ООО «РГМЭК» (Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания) напомнила рязанцам, что в компании работают четыре виртуальных сотрудника, которые помогают обслуживать клиентов онлайн в режиме 24/7. Услугами помощников может воспользоваться любой потребитель — пользователь персональных компьютеров и мобильных устройств, вне зависимости от возраста, который желает получить информацию или услуги по вопросам энергоснабжения.
Виртуальные сотрудники могут помочь, если Вам необходимо:
- подать заявку на проверку исправности электросчетчика;
- проконсультироваться;
- заказать счет или акт сверки взаиморасчетов;
- передать показания;
- узнать и оплатить задолженность;
- узнать сроки и способы передачи показаний счетчика.
Взаимодействовать с виртуальными сотрудниками можно на любом официальном канале компании: