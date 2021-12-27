Рязанцам напомнили о виртуальных помощниках в РГМЭК

Услугами помощников может воспользоваться любой потребитель.

ООО «РГМЭК» (Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания) напомнила рязанцам, что в компании работают четыре виртуальных сотрудника, которые помогают обслуживать клиентов онлайн в режиме 24/7. Услугами помощников может воспользоваться любой потребитель — пользователь персональных компьютеров и мобильных устройств, вне зависимости от возраста, который желает получить информацию или услуги по вопросам энергоснабжения.

Виртуальные сотрудники могут помочь, если Вам необходимо:

подать заявку на проверку исправности электросчетчика;

проконсультироваться;

заказать счет или акт сверки взаиморасчетов;

передать показания;

узнать и оплатить задолженность;

узнать сроки и способы передачи показаний счетчика.