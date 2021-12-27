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Полицейские предупредили рязанцев об активизации мошенников в новогодние праздники
За минувшие выходные на подобную схему мошенников попались четыре пенсионера — женщины в возрасте от 80 до 85 лет. Одна из них передала злоумышленникам 900 тысяч рублей.

Рязанские полицейские предупредили местных жителей, что мошенники могут активизироваться в новогодние праздники. Информация об этом в понедельник, 27 декабря, появилась на сайте регионального УМВД.

По словам начальника ООДУУПиПДН УМВД России по Рязанской области подполковника полиции Василия Грищенко, самый популярный способ мошенничества — «Ваш родственник попал в ДТП». Злоумышленники звонят на мобильные телефоны пожилым людям и представляются сотрудниками полиции, следственного комитета или прокуратуры. Они рассказывают, что якоб их родственник — сын, дочь, племянник или внук — стали виновниками трагического ДТП, а затем просят взятку за их освобождение.

За минувшие выходные на подобную схему мошенников попались четыре пенсионера — женщины в возрасте от 80 до 85 лет. Одна из них передала злоумышленникам 900 тысяч рублей.

Полиция напомнила, что избежать подобного обмана помогут два простых действия — закончить разговор с мошенником и позвонить родственнику напрямую.