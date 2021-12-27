Названы первые регионы для внедрения цифровых паспортов
Подготовку к внедрению паспортов завершат к концу следующего года.
Правительство выбрало Московскую область и Татарстан для внедрения цифровых паспортов. Выдача начнется с начала 2023 года, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Собеседник отметил, что на карту нанесут несколько степеней защиты от подделок. Там появятся персональные данные человека и его фотография. Подготовку к внедрению паспортов завершат к концу следующего года.
С 2023 года их планируют начать выдавать в Московской области и Татарстане. Использовать такой паспорт можно будет в любой точке России.
Замена бумажного документа на смарт-карту останется личным выбором каждого.