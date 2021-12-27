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Назван иммунитет, защищающий от штамма «омикрон»
Сочетание различных генотипов вируса вызывает у людей образование коллективного иммунитета, который защитит от разных генотипов.

Ученые заявили, что у людей образуется иммунитет при контакте с разными вариантами коронавируса, и он же сможет защитить от омикрон-штамма. Об этом в беседе с URA.RU рассказали профессор, вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко и вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией в Институте молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков.

Александр Бутенко заявил, что сочетание различных генотипов вируса вызывает у людей образование коллективного иммунитета, который защитит от разных генотипов.

«Люди могут встречаться не один раз, а два раза и не с одним каким-то вариантом коронавируса, а с двумя и тремя в течение какого-то периода. Это будет обеспечивать коллективный иммунитет наряду с вакцинацией», — отметил специалист, добавив, что будут создаваться группоспецифические иммунитеты.

Петр Чумаков согласился с ним и заявил, что у штамма «омикрон» изменился S-белок, штамм стал хуже узнаваться антителами, которые образуются после введения вакцины.

Собеседник отметил, что после болезни на все антигены образуются антитела.

«Поэтому, когда он сталкивается с „омикроном“, то он уже защищен, потому что другие антигены начинают работать», — объяснил специалист.