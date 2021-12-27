На трех улицах Рязани отключили холодную воду
Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.
На трех улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом
В понедельник, 27 декабря, холодное водоснабжение отключат по следующим адресам:
- с 09:30 до 17:00 на улице Боголюбова, дома с 1 по 107, с 2 по 100, дома №№ 105, 109, 123, 106;
- с 10:20 до 14:00 на улице Коняева, дома с 1 по 121 (частный сектор);
- с 10:35 до 17:00 на улице Крупской, дома №№ 19 корпус 1, 19 корпус 2.
Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.