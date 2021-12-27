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Единый центр вакцинации в Рязани закроют на время новогодних каникул
С 10 января центр возобновит привычный режим работы.

Единый центр вакцинации в Рязани закроют на время новогодних каникул. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Работу центра приостановят с 28 декабря по 9 января.

С 10 января единый центр вакцинации продолжит работу в обычном режиме.

В праздничные дни, за исключением 1 и 7 января, прививку можно будет сделать в медорганизациях, региона.

Сообщается, что всего в Рязанской области функционирует 69 пунктов вакцинации. Прививочные кабинеты будут работать в первую смену. Также 2, 4, 6 и 8 января будет работать мобильный пункт вакцинации в ТЦ «Глобус».

В оперштабе сообщили, что на сегодняшний день в регионе привито 556,8 тысяч человек, из них почти 40 тысяч рязанцев вакцинировались в едином центре вакцинации.