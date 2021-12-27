Арестован житель Петербурга, по вине которого погибли два рязанца

5 августа в рязанские больницы доставили несколько человек с диагнозом «отравление метиловым спиртом». Несмотря на оказанную помощь, двое мужчин скончались.

Заключен под стражу житель Санкт-Петербурга, продавший рязанцам алкоголь, из-за которого погибли два рязанца. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

5 августа 2021 года в рязанские больницы доставили несколько человек с диагнозом «отравление метиловым спиртом». Несмотря на оказанную помощь, двое мужчин скончались.

По версии следствия, алкоголь был приобретен в Санкт-Петербурге. Продавцом оказался местный житель 1990 года рождения.

24 декабря его задержали и доставили в Рязанскую область.

«От задержанного получены признательные показания, по ходатайству следователя он заключен под стражу», — отмечается в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.