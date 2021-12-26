Юрист рассказал о новых штрафах для курильщиков в 2022 году

Россиян предупредили о новых штрафах, которые грозят курящим из-за пожарной безопасности в 2022 году. Об этом рассказал «Прайм» юрист Европейской Юридической Службы Павел Корытов.

Россиян предупредили о новых штрафах, которые грозят курящим из-за пожарной безопасности в 2022 году. Об этом рассказал « Прайм » юрист Европейской Юридической Службы Павел Корытов.

В этом году россиянам запретили курить в медучреждениях, в местах торговли и на складах, вступили в силу требования к оснащению мест для курения на открытом воздухе. В новом году запреты ужесточат.

По словам Корытова, россиян начнут штрафовать за нарушении правил противопожарной безопасности за курение на объектах недвижимости и предприятиях. Если пожар возникнет по вине курящего, ответственность будет строже.

В 2022 году сигареты будут дорожать. Так, в 2021-м цена на них выросла на 20%, а в следующем все участники оборота никотинсодержащей продукции будут обязаны подавать данные в систему маркировки «Честный знак».