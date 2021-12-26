Врач рассказал о риске смерти спустя месяцы после COVID-19

Иммунолог Николай Крючков заявил, что после перенесенного коронавируса существует риск смерти от инфаркта, инсульта или тромба. Об этом врач рассказал в беседе с Ura.ru.

Иммунолог Николай Крючков заявил, что после перенесенного коронавируса существует риск смерти от инфаркта, инсульта или тромба. Об этом врач рассказал в беседе с Ura.ru .

Пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями и тяжело перенесшие коронавирус спустя несколько месяцев после выздоровления могут пережить инсульт или инфаркт, отметил Крючков.

По его словам, после болезни сохраняется слабость, нарушения сердца, мозговой деятельности, нервной системы, психики. Симптомы прогрессируют, и организм не может это компенсировать. Особенно сильно это проявляется, если человек не находится на интенсивном лечении.

«В результате проходит три-четыре месяца, и человек умирает», — отметил он.

Среди возможных причин смерти медик выделил болезни сердца и оторвавшийся тромб.