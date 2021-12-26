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Врач: от COVID-19 наиболее защищены обладатели гибридного иммунитета
По словам врача-терапевта, токсиколога Алексея Водовозова, наилучшую защиту от омикрон-штамма коронавируса имеют люди с гибридным иммунитетом: кто и переболел COVID-19, и привился.

По словам врача-терапевта, токсиколога Алексея Водовозова, наилучшую защиту от омикрон-штамма коронавируса имеют люди с гибридным иммунитетом: кто и переболел COVID-19, и привился.

«Гибридный иммунитет оказался в десятки раз более высоким по эффективности против „Омикрона“. Гибридный иммунитет — это комбинация перенесенного заболевания и вакцинации, причем в любом сочетании», — рассказал Водовозов в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что заражение новым штаммом коронавируса на фоне вакцинации оказывает меньше воздействие на организм.

Водовозов подчеркнул, что вакцины хоть и не обеспечивают стопроцентную защиту от инфицирования омикрона, но дают защиту от тяжелых случаев и летальных исходов.