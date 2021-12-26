В Рязанской области еще 10 жителей скончались от коронавируса
Жертвами коронавируса стали еще 10 жителей Рязанской области. Всего за время пандемии в регионе скончались 2446 человек. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщает федеральный оперштаб.
Жертвами коронавируса стали еще 10 жителей Рязанской области. Всего за время пандемии в регионе скончались 2446 человек. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщает федеральный оперштаб.
За сутки выявили 160 случаев заражения, выздоровел 201 рязанец.
Всего переболели 60 792 жителя области, вылечились 56 019 человек.