В Рязани возле ТЦ «Европа» столкнулись три машины

В Дашково-Песочне возле новой «Европы» произошло массовое ДТП. Вечером в воскресенье, 26 декабря, столкнулись три автомобиля.

В Дашково-Песочне возле новой «Европы» произошло массовое ДТП. Вечером в воскресенье, 26 декабря, столкнулись три автомобиля.

Видео с места ДТП опубликовано в соцсетях. Судя по кадрам, участниками стали две легковушки и грузовик.

На месте работают сотрудники ГИБДД.

Напомним, в этом же районе произошло массовое ДТП с участием автобуса.