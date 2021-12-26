В России начнут выдавать электронные паспорта с 2023 года

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что электронные паспорта в России планируют начать выдавать с января 2023 года. Об этом она заявила в эфире радио «Милицейская волна».

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что электронные паспорта в России планируют начать выдавать с января 2023 года. Об этом она заявила в эфире радио « Милицейская волна ».

По ее словам, сейчас прорабатываются детальные требования к порядку оформления и выдачи электронных паспортов. Этим занимаются МВД, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, иные органы и организации.

По прогнозам, на первоначальном этапе количество выдаваемых паспортов нового образца составит не менее 100 тысяч. Казакова добавила, что их количество будет, прежде всего, зависеть от желания россиян их получить. Выдачу паспортов будут производить на добровольной основе гражданам с 14 лет. Паспорт с электронным носителем информации будет с юридической точки зрения иметь такой же статус, как и действующий бумажный.

Казакова также отметила, что люди интересуется новым видом документа.