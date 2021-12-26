В Нижегородской области женщина и два ребенка погибли в ДТП

Двое детей и женщина погибли при столкновении легковушки с грузовиком в Нижегородской области. Об этом сообщил замгубернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на странице в Instagram.

Двое детей и женщина погибли при столкновении легковушки с грузовиком в Нижегородской области. Об этом сообщил замгубернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на странице в Instagram .

«В результате происшествия погибли три человека, в том числе двое детей — девочки 7 и 10 лет. Смерть произошла на месте до приезда бригад скорой медицинской помощи. Других пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По данным регионального МВД, около 14:10 в Кстовском районе женщина-водитель 1960 года рождения, управляя ВАЗ-2121, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Isuzu. Водитель и две девочки 2011 и 2014 года рождения погибли.

Устанавливаются причины аварии.