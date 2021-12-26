В Москве эвакуировали торговый центр из-за угрозы посетителя взорвать его

В торговом центре «Метрополис» на станции «Войковской» посетителей эвакуировали из-за угрозы взрыва. Подробности инцидента опубликованы в нескольких телеграм-каналах.

В торговом центре «Метрополис» на станции метро «Войковская» посетителей эвакуировали из-за угрозы взрыва. Подробности инцидента опубликованы в нескольких телеграм-каналах.

По предварительной информации, один из посетителей украл духи в магазине косметики. Охранник заметил вора и попытался задержать. В этот момент преступник достал предмет, похожий на гранату, и начал угрожать взорвать магазин. Ему удалось скрыться из здания в сторону метро. Мужчину ищут полицейские.

Торговый центр работает в штатном режиме, пострадавших нет. По громкой связи людей просят сохранять спокойствие.