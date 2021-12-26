\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 26
-10°
Пнд, 27
-14°
Втр, 28
-14°
ЦБ USD 73.19 -0.17 25/12
ЦБ EUR 82.93 -0.19 25/12
Нал. USD 72.30 / 74.35 16:38
Нал. EUR 82.00 / 84.00 16:38
Новости
Публикации
Коллектив Ново-Рязанской ТЭЦ поздравили с Днем энергетика мэр Рязани Е...
В День энергетика 22 декабря на Ново-Рязанской ТЭЦ- ста...
23 декабря 16:53
2 538
Зачем рязанцам нужна «гаражная амнистия» и сколько она стоит?
С 1 сентября в России начала действовать «гаражная амни...
22 декабря 11:24
4 362
Куда можно выехать из Рязани на праздники без qr-кода и с ним?
Внутренний туризм — поездки по России — стал популярным...
21 декабря 12:34
6 240
Рязанский застройщик о формировании городской среды, трендах и судьбе...
В России из-за очередной волны коронавируса снова отмен...
13 декабря 11:49
11 127
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Москве эвакуировали торговый центр из-за угрозы посетителя взорвать его
В торговом центре «Метрополис» на станции «Войковской» посетителей эвакуировали из-за угрозы взрыва. Подробности инцидента опубликованы в нескольких телеграм-каналах.

В торговом центре «Метрополис» на станции метро «Войковская» посетителей эвакуировали из-за угрозы взрыва. Подробности инцидента опубликованы в нескольких телеграм-каналах.

По предварительной информации, один из посетителей украл духи в магазине косметики. Охранник заметил вора и попытался задержать. В этот момент преступник достал предмет, похожий на гранату, и начал угрожать взорвать магазин. Ему удалось скрыться из здания в сторону метро. Мужчину ищут полицейские.

Торговый центр работает в штатном режиме, пострадавших нет. По громкой связи людей просят сохранять спокойствие.