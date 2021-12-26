В ДТП на Егорьевском шоссе «Мерседес» врезался в грузовик
На повороте водитель Mercedes-Benz Vito с прицепом не справился с управлением на повороте и влетел в двигающийся во встречном направлении грузовик МАЗ.
На Егорьевском шоссе, возле деревни Середниково Московской области, произошло ДТП. Об этом сообщается в
На повороте водитель Mercedes-Benz Vito с прицепом не справился с управлением на повороте и влетел в двигающийся во встречном направлении грузовик МАЗ.
Технику эвакуировали, МАЗ продолжил движение своим ходом.