В Центральную Россию вернутся морозы до -20 градусов

В Центральной России вновь ударят морозы. Самая низкая температура недели, до -20 градусов, ожидает жителей в ночь на среду, 29 декабря. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Центральной России вновь ударят морозы. Самая низкая температура недели, до -20 градусов, ожидает жителей в ночь на среду, 29 декабря. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В тыл североатлантического циклона будут прорываться разрозненные массивы снеговых облаков и порции более холодного воздуха полярного происхождения. В результате в ночь на понедельник в Москве температура воздуха понизится до минус 13-15 градусов, в Подмосковье до минус 12-17, а в дневные часы будет не выше минус 7-9, по региону от минус 6-11 градусов», — рассказал синоптик.

Во вторник из-за антициклона погода станет мягче. В ночь на среду, в условиях малооблачной погоды, ожидается самая морозная ночь. Минимальная температура достигнет -15-20 градусов, местами по региону до -20-25, днем -8-13.

Напомним, в Рязанской области 27 декабря похолодает до -14 градусов.