На трассе Саранск — Ульяновск грузовик насмерть сбил женщину с ребенком

Утром в воскресенье, 26 декабря, на трассе Саранск — Сурское — Ульяновск под колесами грузовика погибли 42-летняя женщина и четырехлетний ребенок. Об этом сообщает портал «PROГород».

Утром в воскресенье, 26 декабря, на трассе Саранск — Сурское — Ульяновск под колесами грузовика погибли 42-летняя женщина и четырехлетний ребенок. Об этом сообщает портал «PROГород».

По данным Госавтоинспекции, на дороге занесло большегруз МАЗ. Он выехал на встречную полосу и сбил женщину и ребенка, пересекавших проезжую часть по пешеходному переходу.

Они скончались на месте.

Устанавливаются обстоятельства трагедии.