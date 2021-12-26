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Член СПЧ призвал приостановить обучение вундеркинда Тепляковой в МГУ
В СПЧ предложили приостановить обучение девятилетней Алисы Тепляковой в МГУ, так как «это может привести к нарушениям в ее психике». Об этом говорится в письме члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Р. Ф. Александра Асмолова, сообщает РИА Новости.

В СПЧ предложили приостановить обучение девятилетней Алисы Тепляковой в МГУ, так как «это может привести к нарушениям в ее психике». Об этом говорится в письме члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Р. Ф. Александра Асмолова, сообщает РИА Новости.

«В целях обеспечения психологического здоровья ребенка и позитивного эмоционального климата в ее семье, предотвращения психотравматических последствий, … избежания риска буллинга в СМИ всех участников образовательного процесса, а также для соблюдения конвенции по правам ребенка, прошу вас, коллеги, выйти с предложением в государственные органы… для приостановки опасного социально-психологического эксперимента по обучению в высшей школе Алисы Тепляковой», — говорится в тексте письма.

По мнению Асмолова, подобный социально-педагогический эксперимент может повлечь за собой нарушения психического и психофизиологического развития ребенка. Он также обратился к главе СПЧ Валерию Фадееву с просьбой взять под контроль ситуацию.

Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ и необходимые экзамены и подала документы на факультет психологии МГУ. Девочка стала студенткой на платной основе и приступила к занятиям. На этой неделе, по данным пресс-службы факультета, отец Тепляковой «устроил скандал» во время экзамена дочери, когда она расстроилась из-за неверного ответа и выбежала из аудитории.

Мужчина должен был ждать дочь на посту охраны, но якобы попытался прорваться, в результате охранники и сотрудники вуза задержали его за нарушение правил и закрыли в аудитории до приезда полиции. После этого родители девятилетней студентки заявили о намерении подать в суд на факультет.