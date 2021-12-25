Житель Рязани с помощью преступной схемы на АЗС украл почти полмиллиона рублей

Сотрудники отдела МВД по Железнодорожному району Рязани задержали 52-летнего рязанца, подозреваемого в краже денег с топливной карты предприятия. С помощью преступной схемы он похитил почти полмиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники отдела МВД по Железнодорожному району Рязани задержали 52-летнего рязанца, подозреваемого в краже денег с топливной карты предприятия. С помощью преступной схемы он похитил почти полмиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился представитель расположенного в столице сельхозпредприятия и сообщила, что с карты для оплаты топлива, выданной 52-летнему рязанцу, списаны крупные суммы. При этом мужчина в штате предприятия уже не числится.

Выяснилось, что 52-летний рязанец внезапно уволился с сельхозпредприятия, но топливную карту не сдал. После с нее стали списывать средства в счет оплаты горюче-смазочных материалов на разных АЗС в Рязани и области. Бывший работник по месту жительства не появлялся.

Оперативники предположили, что мужчина пользуется чужой топливной картой для обналичивания денег. Полицейские предположили, где может произойти следующее хищение на АЗС. Вскоре злоумышленника задержали в Рязани.

По предварительной информации, 52-летний рязанец, уволившись с работы, специально не сдал топливную карту предприятия и начал на разных АЗС Рязани и области просить водителей заправляться с его карты, а ему отдавать часть денег за полученный бензин или дизтопливо. Некоторые соглашались, и злоумышленник за короткий промежуток времени похитил с банковского счета предприятия более 488 тысяч рублей.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.