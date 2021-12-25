\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 25
-4°
Вск, 26
-10°
Пнд, 27
-13°
ЦБ USD 73.19 -0.17 25/12
ЦБ EUR 82.93 -0.19 25/12
Нал. USD 72.30 / 74.35 16:38
Нал. EUR 82.00 / 84.00 16:38
Новости
Публикации
Коллектив Ново-Рязанской ТЭЦ поздравили с Днем энергетика мэр Рязани Е...
В День энергетика 22 декабря на Ново-Рязанской ТЭЦ- ста...
23 декабря 2021 16:53
1 606
Зачем рязанцам нужна «гаражная амнистия» и сколько она стоит?
С 1 сентября в России начала действовать «гаражная амни...
22 декабря 11:24
3 491
Куда можно выехать из Рязани на праздники без qr-кода и с ним?
Внутренний туризм — поездки по России — стал популярным...
21 декабря 12:34
5 381
Рязанский застройщик о формировании городской среды, трендах и судьбе...
В России из-за очередной волны коронавируса снова отмен...
13 декабря 11:49
10 311
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области жертвами коронавируса стали 12 человек
Еще 12 жителей Рязанской области скончались от коронавируса. Всего за время пандемии в регионе от COVID-19 умерли 2436 человек.

Еще 12 жителей Рязанской области скончались от коронавируса. Всего за время пандемии в регионе от COVID-19 умерли 2436 человек, сообщает федеральный оперштаб в субботу, 25 декабря.

Заболели за сутки 170 рязанцев, выздоровели 314. Всего коронавирусом заразились 60 632 жителя региона, вылечились 55 818 рязанцев.

За сутки в России подтверждена 981 смерть пациента с COVID-19, за все время — 303 250. Зафиксировали 24 946 новых случаев заражения.