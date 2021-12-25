В Рязанской области жертвами коронавируса стали 12 человек

Еще 12 жителей Рязанской области скончались от коронавируса. Всего за время пандемии в регионе от COVID-19 умерли 2436 человек.

Еще 12 жителей Рязанской области скончались от коронавируса. Всего за время пандемии в регионе от COVID-19 умерли 2436 человек, сообщает федеральный оперштаб в субботу, 25 декабря.

Заболели за сутки 170 рязанцев, выздоровели 314. Всего коронавирусом заразились 60 632 жителя региона, вылечились 55 818 рязанцев.

За сутки в России подтверждена 981 смерть пациента с COVID-19, за все время — 303 250. Зафиксировали 24 946 новых случаев заражения.