В Рязанской области 26 декабря прогнозируют снежные заносы
В Рязанской области в воскресенье, 26 декабря, временами пройдет небольшой, ночью местами умеренный снег. Местами гололедица, ночью местами снежные заносы. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в воскресенье, 26 декабря, временами пройдет небольшой, ночью местами умеренный снег. Местами гололедица, ночью местами снежные заносы. Прогноз опубликован на
Будет облачно. Ветер западный, юго-западный, 6-11 м/с, порывы 12-17 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит −17…−12 градусов, днем −12…−7 градусов.