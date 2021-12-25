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В России появились незавозные случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса
В России зафиксировали незавозные случаи омикрон-вариантом COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время посещения нового Донского инфекционного центра, сообщает РИА Новости.

В России зафиксировали незавозные случаи омикрон-вариантом COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время посещения нового Донского инфекционного центра, сообщает РИА Новости.

Мурашко рассказал о людях, которые заразились омикрон-вариантом коронавируса на территории страны.

«Мы ведем мониторинг и видим, что есть возникновение завозных случаев, поэтому они быстро локализуются. Но есть на территории России сегодня случаи заражения», — сказал он.

Омикрон-вариант коронавируса обнаружили в Африке в конце ноября. В его S-белке нашли десятки мутаций, которые, как полагают ученые, говорят о высокой трансмиссивности и устойчивости к антителам.