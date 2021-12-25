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В Путятинском районе при лобовом столкновении машин пострадали трое
В субботу, 25 декабря, в 6:00 утра на 331-м километре трассы М5 столкнулись два легковых автомобиля. ДТП произошло в Путятинском районе. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В субботу, 25 декабря, в 6:00 утра на 331-м километре трассы М5 столкнулись два легковых автомобиля. ДТП произошло в Путятинском районе. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

Из-за непогоды 46-летний водитель Chevrolet Lacetti не справился с управлением. Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с Niva Chevrolet под управлением 34-летнего мужчины.

В аварии тяжело пострадали водитель Chevrolet Lacetti, его супруга и водитель Chevrolet Niva. Пострадавших отвезли в Шацкую межрайонную больницу.

Проводится проверка.