В Путятинском районе при лобовом столкновении машин пострадали трое

В субботу, 25 декабря, в 6:00 утра на 331-м километре трассы М5 столкнулись два легковых автомобиля. ДТП произошло в Путятинском районе. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В субботу, 25 декабря, в 6:00 утра на 331-м километре трассы М5 столкнулись два легковых автомобиля. ДТП произошло в Путятинском районе. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

Из-за непогоды 46-летний водитель Chevrolet Lacetti не справился с управлением. Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с Niva Chevrolet под управлением 34-летнего мужчины.

В аварии тяжело пострадали водитель Chevrolet Lacetti, его супруга и водитель Chevrolet Niva. Пострадавших отвезли в Шацкую межрайонную больницу.

Проводится проверка.