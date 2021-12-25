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У омикрон-штамма коронавируса обнаружили два необычных симптома
Ученые выявили два необычных симптома коронавируса, которые проявляются только у привитых после заражения омикрон-штаммом. Об этом пишет Express.

Ученые выявили два необычных симптома коронавируса, которые проявляются только у привитых после заражения омикрон-штаммом. Об этом пишет Express.

В целом для COVID-19 характерны высокая температура, кашель и потеря вкуса и обоняния. Но омикрон-штамм отличается и другими проявлениями. По словам профессора Королевского колледжа в Лондоне Тима Спектора, у заразившихся вакцинированных пациентов проявились тошнота и потеря аппетита.

При этом температура у зараженных не была высокой, наблюдалась боль в горле, а также головная. У ряда пациентов даже была рвота.

В качестве основных симптомов омикрона в статье называются кашель, слабость, насморк и заложенность носа.