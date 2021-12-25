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Сорокина оценила работу праздничной иллюминации в центре Рязани
Глава города Елена Сорокина проехала по Рязани, чтобы посмотреть, как проводится уборка, и оценить работу праздничной иллюминации. Об этом она сообщила в соцсетях.

Глава города Елена Сорокина проехала по Рязани, чтобы посмотреть, как проводится уборка, и оценить работу праздничной иллюминации. Об этом она сообщила в соцсетях.

«На Лыбедском бульваре необходимо разместить и подключить дополнительную иллюминацию. У цирка рядом с фонтаном установлен новый арт-объект — „Зимний цветок“, сегодня его должны были включить, но пока этого не сделано. Поручила ответственным специалистам выяснить, в чем причина, и устранить ее», — говорится в сообщении.

На улицах Свободы, Ленина, на Первомайском проспекте, на площади перед Дворцом торжеств и других локациях иллюминация работает в штатном режиме.

«Что касается уборки города — в дирекции благоустройства организованы 12-часовые смены, сотрудники дежурят круглосуточно. Проводится уборка тротуаров, но темпы явно надо наращивать. Проезжие части дорог посыпаются и убираются, эти работы продолжатся и в ночное время. Поручила своему профильному заместителю Борису Викторовичу Ясинскому мониторить управляющие компании по своевременной уборке дворовых территорий, а в понедельник выйти на контроль», — подчеркнула Сорокина.

Мэр добавила, что поставила задачу руководителю дирекции благоустройства к понедельнику очистить город от последствий снегопада.