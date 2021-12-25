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Рязанцев предупредили о мощных порывах ветра
Жителей Рязанской области предупредили об усилении ветра. Порывы будут достигать 12-17 м/с, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Жителей Рязанской области предупредили об усилении ветра. Порывы будут достигать 12-17 м/с, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

«В ближайший час, с сохранением до конца суток 25 декабря и в течение суток 26 декабря, на территории региона ожидается усиление ветра порывами 12-17 м/с», — говорится в сообщении ведомства.

Жителей просят быть внимательными и осторожными.