Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу в январе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал о десяти значимых законах, которые вступят в силу с 1 января 2022 года.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал о десяти значимых законах, которые вступят в силу с 1 января 2022 года.

Благодаря изменению порядка расчета среднедушевого дохода вырастет количество семей, которые смогут получать ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до трех лет. Для этого теперь берется показатель на год обращения за выплатой. Вырастет и размер пособия — он будет равен прожиточному минимуму для ребенка.

Размер материнского капитала будут рассчитывать по уровню фактической инфляции, а не прогнозной. Размер выплаты будут пересматривать ежегодно 1 февраля.

Россияне теперь смогут получать информацию о мерах соцподдержки при личном обращении в органы власти и местного самоуправления, а также в МФЦ. Также по новым законам страховые и социальные пенсии по инвалидности, пенсии по предложению органов службы занятости будут назначаться без заявления.

Вводятся новые меры для снижения закредитованности населения. Банк России получит право ограничивать выдачу необеспеченных потребительских кредитов банками, а также займов микрофинансовыми организациями.

Государство будет возвращать часть денег, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги. Применить вычет можно будет к доходам, полученным с 1 января 2022 года.

С января зоопарки, цирки, дельфинарии и океанариумы не смогут работать без лицензии. Эта мера должна обеспечить содержание животных в надлежащих условиях.