Россиянам рассказали, какие опасности таит мобильный банк на смартфоне

Эксперт предупредил о потенциальной опасности мобильного банка в смартфоне. Об этом рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

Эксперт предупредил о потенциальной опасности мобильного банка в смартфоне. Об этом рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

Использование мобильного банка может быть небезопасно из-за угроз со стороны интернет-преступников, пояснил эксперт.

При этом сами приложения крупнейших банков страны в целом отвечают современным требованиям безопасности. Однако, по словам Кашкина, основную проблему представляют действия преступников и доверчивость пользователей.

Важно помнить о том, что банк никогда не попросит вас перейти по ссылке для входа в онлайн-банк. Так действует только система фишинга: преступники создают зеркало официального приложения или сайта и крадут данные клиента.

Эксперт советует регулярно менять пароли для входа в онлайн-банк, так как их могут подсмотреть злоумышленники.