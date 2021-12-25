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Россиянам напомнили о 25-процентной прибавке к пенсии
В ПФР напомнили, что жители сел имеют право на прибавку к пенсии в размере 25%. При этом перерасчет происходит автоматически, сообщает РИА Новости.

В ПФР напомнили, что жители сел имеют право на прибавку к пенсии в размере 25%. При этом перерасчет происходит автоматически, сообщает РИА Новости.

Право на эту надбавку предоставляется при соблюдении трех условий: проживание на селе, стаж не менее 30 лет в сельском хозяйстве, отсутствие оплачиваемой работы.

При подсчете стажа, дающего сельским пенсионерам право на повышенную фиксированную выплату, учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве.

Ранее президент России Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции заверил, что власти предпримут все необходимое для индексации пенсий по уровню фактической инфляции.