Фигуристка Трусова откатала короткую программу чемпионата России

Александра Трусова представила короткую программу в рамках чемпионата России по фигурному катанию. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.

Александра Трусова представила короткую программу в рамках чемпионата России по фигурному катанию. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.

Уроженка Рязани Александра Трусова не справились с акселем и упала на лед. По итогам выступления она набрала 74,21 балла.

С большим отрывом лидером стала 15-летняя Камила Валиева. Она завоевала самое большое количество баллов в своей карьере и установила мировой рекорд — 90,38 баллов. Анна Щербакова вторая — на ее счету 81,46 баллов. На третьем месте — воспитанница Евгения Плющенко Софья Муравьева — 80,87.

Произвольную программу девушки представят в субботу, 25 декабря.