За сутки от коронавируса умерли семь жителей Рязанской области

Данные на 24 декабря опубликовал федеральный оперштаб.

За сутки от коронавируса умерли семь жителей Рязанской области. Данные на пятницу, 24 декабря, опубликовал федеральный оперштаб.

За период пандемии число погибших от COVID-19 в регионе составило 2 424.

В области за сутки в Рязанской области выявили 170 новых случаев коронавируса. Всего число заболевших в регионе достигло 60 462. Выздоровели за сутки 337 жителей региона. Всего число вылечившихся составило 55 504.

В России за сутки выявили 24 703 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 10 343 353.

За сутки выздоровели 41 213 человек, всего с начала пандемии вылечились 9 180 379 человек.

За сутки скончались 998 человек, всего — 302 269.