В томском тире нашли тела двух мужчин с огнестрельными ранениями

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В Томске в тире нашли тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительной информации, 24 декабря вечером на пульт охраны Росгвардии поступила информации о срабатывании «тревожной кнопки» стрелкового центра «Полигон» на проспекте Фрунзе в Томске. Администратор пояснила, что посетитель застрелил инструктора.

Как сообщает Telegram-канал SHOT , после этого посетитель покончил с собой.

На место выехали следователи-криминалисты и полиция. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Расследование продолжается.