В Шацком районе фура столкнулась с «легковушкой» из-за заноса прицепа
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Опель Астра» и 3 его пассажира, в возрасте: 38-и, 8-и и 11-и лет.
В Шацком районе столкнулись «МАЗ» с полуприцепом и Opel Astra. Об этом сообщила
ДТП произошло 23 декабря примерно в 16:50 в Шацком районе на 344-ом километре трассы М5 «Урал».
По предварительной информации, 27-летний житель Тамбовской области на автомобиле «МАЗ» с полуприцепом при торможении допустил занос. Машина столкнулась с автомобилем Opel Astra, за рулем которого был 43-летний житель Московской области.
Пострадал водитель Opel, а также три пассажира 38, 8 и 11 лет.
Проводится проверка.