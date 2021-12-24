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В Шацком районе фура столкнулась с «легковушкой» из-за заноса прицепа
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Опель Астра» и 3 его пассажира, в возрасте: 38-и, 8-и и 11-и лет.

В Шацком районе столкнулись «МАЗ» с полуприцепом и Opel Astra. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло 23 декабря примерно в 16:50 в Шацком районе на 344-ом километре трассы М5 «Урал».

По предварительной информации, 27-летний житель Тамбовской области на автомобиле «МАЗ» с полуприцепом при торможении допустил занос. Машина столкнулась с автомобилем Opel Astra, за рулем которого был 43-летний житель Московской области.

Пострадал водитель Opel, а также три пассажира 38, 8 и 11 лет.

Проводится проверка.