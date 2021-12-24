В рязанском троллейбусе засняли разваливающееся окно
Ролик снят во время движения троллейбуса по улице Ленина. На кадрах можно заметить, что в окне троллейбуса большая щель, через которую проникает воздух.
В рязанском троллейбусе засняли разваливающееся окно, через которое проникает воздух в салон. Видео опубликовано в соцсети в пятницу, 24 декабря.
Ролик снят во время движения троллейбуса по улице Ленина. На кадрах можно заметить, что в окне троллейбуса большая щель, через которую проникает воздух.