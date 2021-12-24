В отделении КВЦ в Рязани образовалась огромная очередь
Рязанка, опубликовавшая пост, пришла в КВЦ в пятницу, 24 декабря, чтобы оплатить «коммуналку». Она увидела огромную очередь.
В Рязани в КВЦ на улице Интернациональной образовалась большая очередь. Об этом сообщили в группе «
Рязанка, опубликовавшая пост, пришла в отделение КВЦ в пятницу, 24 декабря, чтобы оплатить «коммуналку».
«Почему в МФЦ на Интернациональной улице собирают огромные очереди? Работают всего три окошка», — пожаловалась горожанка.