В отделении КВЦ в Рязани образовалась огромная очередь

Рязанка, опубликовавшая пост, пришла в КВЦ в пятницу, 24 декабря, чтобы оплатить «коммуналку». Она увидела огромную очередь.

В Рязани в КВЦ на улице Интернациональной образовалась большая очередь. Об этом сообщили в группе « Новости Рязани ВКонтакте ».

Рязанка, опубликовавшая пост, пришла в отделение КВЦ в пятницу, 24 декабря, чтобы оплатить «коммуналку».

«Почему в МФЦ на Интернациональной улице собирают огромные очереди? Работают всего три окошка», — пожаловалась горожанка.