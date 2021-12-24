В Рязанской области в субботу ожидается сильная метель и до -2 градусов

Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.

В Рязанской области в субботу ожидается сильная метель и до -2 градусов. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, в области ночью возможен небольшой снег, местами уверенный. Также местами возможна метель. Днем пройдет снег, местами сильный. Также ожидается метель.

На дорогах гололедица, снежный накат. Местами снежные заносы.

Ветер южный, 6-11 м/c. Возможны порывы до 14-19 м/c.

Ожидаемая температура по региону ночью — от -17 до -12 градусов. Днем — от -7 до -2 градусов.