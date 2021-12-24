В Рязани с 1 января введут скидку на пересадочный билет в транспорте

Речь идет только о автобусах и троллейбусах «УРТ» только по карте «Умка».

В Рязани с 1 января введут скидку на пересадочный билет в транспорте. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщил начальник управления транспорта Вениамин Синяков во время прямого эфира в соцсетях.

По его словам, в течение часа после оплаты первой поездки — стоимость второй составит 50%.Речь идет только о автобусах и троллейбусах «УРТ» только по карте «Умка».

По словам Синякова, также ведется обсуждение введения скидки для платы банковской картой.