В Рязани рецидивиста задержали за кражу кошелька из магазина

Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В Рязани за кражу кошелька с 7 500 рублей задержали 27-летнего мужчину. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В полицию обратилась 47-летняя женщина, работавшая в магазине на улице Стройкова. Она сообщила, что из торгового зала пропал ее кошелек с 7 500 рублей. Рязанка рассказала, что оставила его без присмотра, давая пояснения одному из покупателей. Через некоторое время женщина вернулась за кошельком, а его уже на месте не было.

При опросе местных жителей оперативники узнали, что через пару минут после предположительного времени кражи из магазина вышел мужчина. Он вызвал такси и уехал.

Специалисты изучили данные о заказах такси в промежуток времени. Сведения вывели их на пассажира. Мужчину разыскали. Выяснилось, что 27-летний рязанец причастен к краже. Его задержали.

Ранее мужчину судили за кражу и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

По предварительным данным, рецидивист специально обходил рязанские магазины, чтобы что-нибудь похитить. Увидев, что сотрудница торгового зала оставила кошелек без присмотра, мужчина забрал его и скрылся.