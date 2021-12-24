\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 24
-12°
Сбт, 25
-3°
Вск, 26
-9°
ЦБ USD 73.19 -0.17 25/12
ЦБ EUR 82.93 -0.19 25/12
Нал. USD 72.30 / 74.35 16:38
Нал. EUR 82.00 / 84.00 16:38
Новости
Публикации
Коллектив Ново-Рязанской ТЭЦ поздравили с Днем энергетика мэр Рязани Е...
В День энергетика 22 декабря на Ново-Рязанской ТЭЦ- ста...
Вчера 16:53
1 011
Зачем рязанцам нужна «гаражная амнистия» и сколько она стоит?
С 1 сентября в России начала действовать «гаражная амни...
22 декабря 11:24
2 936
Куда можно выехать из Рязани на праздники без qr-кода и с ним?
Внутренний туризм — поездки по России — стал популярным...
21 декабря 12:34
4 836
Рязанский застройщик о формировании городской среды, трендах и судьбе...
В России из-за очередной волны коронавируса снова отмен...
13 декабря 11:49
9 811
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани рассмотрят вопрос о повышении стоимости проезда после 23 часов
«Есть города с ночными тарифами, но там транспорт ходит всю ночь», — отметил Вениамин Синяков.

В Рязани рассмотрят вопрос о повышении стоимости проезда после 23 часов. С таким предложением выступила жительница города во время прямого эфира в соцсетях с начальником управления транспорта Вениамином Синяковым.

«Такой вопрос есть… Его можно рассматривать после 23 часов. Многие люди заканчивают работать в 22 часа и им ехать с работы за большие деньги — это неправильно. Есть города с ночными тарифами, но там транспорт ходит всю ночь», — отметил Синяков.

Он заявил, что проработает тему с «коммерческими перевозчиками».