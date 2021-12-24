В Рязани рассмотрят вопрос о повышении стоимости проезда после 23 часов

«Есть города с ночными тарифами, но там транспорт ходит всю ночь», — отметил Вениамин Синяков.

В Рязани рассмотрят вопрос о повышении стоимости проезда после 23 часов. С таким предложением выступила жительница города во время прямого эфира в соцсетях с начальником управления транспорта Вениамином Синяковым.

«Такой вопрос есть… Его можно рассматривать после 23 часов. Многие люди заканчивают работать в 22 часа и им ехать с работы за большие деньги — это неправильно. Есть города с ночными тарифами, но там транспорт ходит всю ночь», — отметил Синяков.

Он заявил, что проработает тему с «коммерческими перевозчиками».