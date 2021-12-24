В Рязани проверят работу светофоров напротив гипермаркета «Глобус»

Об этом стало известно на личном приеме Елены Сорокиной.

Елена Сорокина провела последний в 2021 году личный прием граждан. Об этом она рассказала в соцсети «ВКонтакте».

На нем активистка обратилась к мэру по поводу обустройства общественных пространств. В частности, речь шла о территории около гипермаркета «Глобус». «Необходимо установить поручни и лестницу к ТЦ „Глобус“. Управление благоустройства будет взаимодействовать по этому вопросу с руководством торгового центра», — подчеркнула Сорокина.

Также мэр обсудила с рязанкой работу светофора в районе перехода к гипермаркету. Глава горадминистрации поручила проверить время работы и убедиться, что времени на пересечение дороги хватит и маломобильным гражданам.

Один из жителей пожаловался на металлические штыри, торчащие вдоль деревьев районе дома № 41 по улице профессора Никулина. Глава горадминистрации поручила специалистам контрольно-аналитического управления и Дирекции благоустройства изучить участок.

«Если территория относится к зоне ответственности магазина, который располагается рядом, его руководство должно решить этот вопрос и демонтировать штыри. Если территория муниципальная, этим займется Дирекция благоустройства», — отметила мэр города.

Также заявитель сделал замечание по уборке территорий — ей занимаются хозяйствующие субъекты. «Поручила продолжить контроль юридических лиц, побудить их к уборке. В случае отказа — составить протокол и контролировать, пока мы не наведем там порядок», — заявила Сорокина.

Рязанка попросила Сорокину включить в план объезда территорию напротив дома № 69 корпус 1 по Касимовскому шоссе, а также обустроить сквер за домом № 57 по той же улице — установить скамейки, урны, оборудовать площадку для выгула собак, вывезти ветки. «Обязательно посмотрим эту территорию», — отметила мэр.

На периодические отключения горячей воды и отопления в поселке Элеватор Сорокиной пожаловался председатель местного ТОС. «Это категорически недопустимо! Поручила ответственным сотрудникам сегодня же выехать в поселок Элеватор и встретиться с заявителем. Показать, какое оборудование было установлено в котельной две недели назад для нормализации ситуации. Провести тренировку с диспетчерской, выяснить, проходит ли сигнал с оборудования на диспетчерский пункт. Сегодня же доложить мне по итогам выезда», — написала мэр.

24 декабря она получила отчет об исполнении поручения. По ее словам, время прибытия бригады — 64 минуты. «Ситуация поставлена на контроль», — отчиталась глава администрации.