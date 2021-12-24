В Рязани подвели итоги добровольческой деятельности за 2021 год

В рамках мероприятия вручили премию за достижения в сфере добровольчества «Доброволец года — 2021». Победителем в номинации стала ученица школы № 65 Екатерина Саулина.

В пятницу, 24 декабря, в Рязани на площадке культурного пространства «Fabrika» подвели итоги добровольческой деятельности за 2021 год «Корабль доброй воли». Об этом сообщил сайт мэрии.

Волонтеров и участников мероприятия поприветствовали заместитель министра образования и молодежной политики Рязанской области Сергей Хлыстов, глава муниципального образования Юлия Рокотянская, глава администрации города Елена Сорокина, председатель общественной палаты Рязани Андрей Кашаев.

«Такие люди как вы вызывают у нас чувство гордости. Вы неравнодушные, бескорыстно помогаете тем, кому нужна помощь, щедро делитесь теплом души. Благодаря вам соучастие, сочувствие и взаимопомощь становятся нормой нашей жизни. Спасибо вам за это!» — сказала Елена Сорокина.

В рамках мероприятия вручили премию за достижения в сфере добровольчества «Доброволец года — 2021». Победителем в номинации стала ученица школы № 65 Екатерина Саулина.

На встрече подвели итоги конкурса волонтерских отрядов «Рязань — территория добра 2021», вручили благодарности коллективам школ №№ 2, 35, 50 за вклад в развитие добровольческого движения в 2021 году.

Также наградили волонтеров за активную работу в рамках муниципального штаба города Рязани федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и муниципального штаба всероссийского корпуса «Волонтеры переписи 2020».

В мэрии отметили, что за последние пять лет число волонтеров в Рязани увеличилось на 2500 человек. Сейчас в городе работают 103 отряда на базе школ, учреждений дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций, НКО и общественных организаций.

За год они провели 146 мероприятий социальной направленности, оказана помощь 52 организациям-благополучателям, количество благополучателей — около 23 000 человек. Более 70 500 граждан, проживающих в Рязани охвачены добровольческой деятельностью.