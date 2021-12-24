В Рязани осудили 18-летнего закладчика

Молодой человек оборудовал в семи местах «тайники закладок».

В Рязани осудили 18-летнего закладчика. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщила пресс-служба региональной транспортной полиции.

Суд установил, что в ноябре 2020 года житель Касимовского района вступил с приятелем в сговор, направленный на сбыт наркотиков. Получив вещества, он оборудовал в семи местах в Московском районе Рязани тайники «закладок». Мужчина отправил данные о них знакомому.

Позже подсудимого задержали полицейские. В ходе досмотра у него нашли и изъяли наркотики.

Молодой человек признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.