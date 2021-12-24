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В Рязани образовались десятибалльные пробки
Заторы возникли на Первомайском проспекте, Московском шоссе, проезде Шабулина, улицах Дзержинского, Спортивной, Есенина, на Муромском, Касимовском, Михайловском шоссе, Южной окружной дороге.

Вечером в пятницу, 24 декабря, в Рязани образовались крупные пробки. По состоянию на 16:40 они достигли до десяти баллов, сообщили данные сервиса «Яндекс.Карты».

Заторы возникли на Первомайском проспекте, Московском шоссе, проезде Шабулина, улицах Дзержинского, Спортивной, Есенина, на Муромском, Касимовском, Михайловском шоссе, Южной окружной дороге.

По сообщению пользователей «Яндекс.Карты», на Московском шоссе произошло ДТП.

Информация уточняется.