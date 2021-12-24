В центре Рязани обстреляли автомобиль

По ее словам, 18 декабря около 22:50-23 около дома № 15 по улице Горького обстреляли автомобиль.

В Рязани на улице Горького обстреляли автомобиль. Об этом РЗН. инфо рассказала супруга владельца автомобиля.

По ее словам, 18 декабря около 22:50-23 около дома № 15 по улице Горького обстреляли автомобиль. Следы от пуль остались на боковом стекле.

Всех, кому известна информация о произошедшем, попросили обращаться по номеру телефона +7 (910) 569-79-98 .

Официального комментария о произошедшем пока нет.