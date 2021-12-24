В Рязани еще один автобус пустят через ТЦ «М5 Молл»

Об этом сообщил начальник управления транспорта Вениамин Синяков.

В Рязани еще один автобус пустят через ТЦ «М5 Молл». Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщил начальник управления транспорта Вениамин Синяков во время прямого эфира в соцсетях.

Чиновнику пожаловались на нехватку транспорта в Московском районе и попросили разгрузить маршрутку № 47.Синяков отметил, что по улице Крупской вернут автобус № 4, а также запустят автобус № 18. Последний станут обслуживать три единицы техники.

«Он будет с заходом на „М5 Молл“. Это несколько неудобно для пассажиров, но здесь мы имеем определенные обязательства», — заключил начальник управления транспорта.