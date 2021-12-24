В Оренбургской области священника приговорили к 21 году колонии за насилие над детьми

Стремскому назначили 21 год лишения свободы за преступление против половой неприкосновенности.

В Оренбургской области суд признал виновным священника Николая Стремского в насилии над 11 детьми. Его приговорили к 21 году лишения свободы, передает РИА Новости .

Стремского арестовали в сентябре 2019 года по подозрению в изнасиловании, развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию. По делу значились потерпевшими 11 детей.

Дело рассматривали в закрытом режиме со 2 октября 2020 года. В пятницу, 24 декабря 2021 года, ему огласили приговор.

Стремскому назначили 21 год лишения свободы за преступление против половой неприкосновенности. Также священника на 20 лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, лишили государственной награды ордена «Родительская слава». Кроме того, ему надо будет выплатить более 6 миллионов рублей морального вреда шести признанным пострадавшими.

Сам Стремский вину не признал.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.