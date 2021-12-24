В Нижнем Тагиле двухлетний мальчик едва не умер после подзатыльника

По информации специалистов, ребенок пережил клиническую смерть.

В Нижнем Тагиле двухлетний мальчик едва не умер после подзатыльника. Об этом сообщило издание « КП-Екатеринбург ».

В тяжелом состоянии ребенка доставили в больницу № 3 во вторник, 21 декабря. У него выявили закрытую черепно-мозговую травму, а также ушиб и отек мозга. По информации специалистов, мальчик пережил клиническую смерть.

Как рассказал журналистам источник в силовых структурах, мать мальчика работает официанткой и живет с братом. В день трагедии она попросила друга посидеть с сыном. «Сначала он сказал, что ребенок ударился лбом об пол, когда играл. Но позже признался, что дал ему подзатыльник, от которого ребенок свалился и получил тяжелые травмы. Причина — он мешал смотреть ему телевизор», — сообщил собеседник.

По данным журналистов, следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. При этом в СУ СКР по Свердловской области изданию не прокомментировали ситуацию.

Отмечается, что мать пострадавшего мальчика наблюдается в ПДН. Также ее привлекали к ответственности за невыполнение родительских обязанностей.