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В Москве не планируют вводить новые ограничения из-за коронавируса
Ракова заявила, что штамм «дельта» не сможет поднять волну заболеваемости аналогично той, что поднимал осенью и летом.

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в Москве не планируют вводить новые ограничения из-за коронавируса. Об этом передает РИА Новости.

Ракова заявила, что штамм «дельта» не сможет поднять волну заболеваемости аналогично той, что поднимал осенью и летом.

«Сформировалась иммунная прослойка, растет количество вакцинированных, ревакцинированных, и мы видим, что город в принципе живет полноценной жизнью с какими-то совершенно минимальными ограничениями, а заболеваемость падает», — сказала она.

Заммэра столицы отметила, что необходимости вводить нерабочие дни перед Новым годом нет.